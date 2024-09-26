Кечинов: неоднозначно отношусь к переходу Пьянича в ЦСКА, он приезжает зарабатывать

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем переходе полузащитника Миралема Пьянича в столичный ЦСКА.

«Неоднозначно отношусь к переходу Пьянича в ЦСКА. Я не понимаю, в какой он форме находится. Понятное дело, что он мастеровитый футболист, но найдёт ли он мотивацию, чтобы играть, как раньше? Пьяничу будет очень тяжело это сделать, ему 34 года. Если он покажет свой максимум, то это будет хорошо для российского футбола и ЦСКА. А если он не выстрелит, то повторится такая же история, как с Шюррле и Маркизио. Конечно, это отлично, когда такие именитые игроки приезжают в Россию, даже заканчивать, ведь это редкость.

Но совсем недавно Миралем не очень отзывался о России. Я помню его слова: «Не нужно играть со сборной России», а сейчас всё поменялось в его видении. Он приезжает сюда, чтобы заработать деньги. Я к этому отношусь скептически. Но хочется надеяться и верить, что благодаря такому переходу геополитическая ситуация улучшается», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.