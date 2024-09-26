Тренер сборной России U21 выделил клубы, которые больше других доверяют молодым игрокам

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров выделил клубы РПЛ и ФНЛ, которые больше других доверяют молодым игрокам.

— Вы плотно смотрите клубные турниры, просматривая кандидатов. На какие команды обращаете больше внимания?

— Есть клубы, в которых может играть один футболист — например, Васильев в «Зените», который, как правило, принимает участие только в Кубке России. «Зенит» мы смотрим, изучая его. Есть такие клубы, как «Локомотив», где молодых футболистов больше: Батраков, Раков, Радиковский стал выходить, Погостнов. Может быть, в следующем туре на поле выйдет один Батраков, поэтому всегда по-разному. Мы смотрим матчи команд, где есть хотя бы один кандидат.

В «Ростове» по четыре-пять молодых ребят, но не знаешь, выйдут ли они. Например, недавно дебютировали Шамонин и Шанталий. Сегодня почти во всех клубах есть молодые игроки, приходится смотреть за всеми. В «Оренбурге» есть ряд кандидатов в сборную: Москвичёв, Барановский.

В ФНЛ их стало больше из-за правила лимитчиков, которое появилось не так давно. Например, Барт и Дёгтев из «Сочи», Митров из «Шинника», Родионов из «Черноморца» и так далее. Для всего российского футбола это правило полезно, потому что каждый тур минимум 20 молодых футболистов играют. Это подспорье для РПЛ. Во Второй лиге обязательно присутствие двух молодых на поле. Большое внимание уделяем «двойкам», где много игроков сосредоточено. Несмотря на то что это не первые команды, не РПЛ, но там наши игроки являются основными, и возят рояль, и играют на нём: «Динамо-2», «Спартак-2», «Зенит-2», «Ростов-2». У «Крыльев» появилась вторая команда, у «Пари НН», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.