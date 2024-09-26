Шабаров: папа — клуб, мама — сборная. Не должен ставиться вопрос: кого ты любишь больше?

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров высказался об отношении футболистов к национальной команде.

— Со стороны представителей больших клубов не чувствуете пренебрежения к таким поездкам, как во Вьетнам?

— Здесь многое зависит от воспитания игроков, чаще своим поведением они транслируют отношение клуба к приглашению их футболиста в сборную. Понятно, что есть риск получить травму. Зачастую клубы могут из-за этого переживать, и эта боязнь немного убивает спортсмена в человеке. Как я уже сказал, настоящий спортсмен принимает и преодолевает любые вызовы. Если будут действовать конъюнктурно — здесь мне выгодно, а здесь не очень — это не пойдёт на пользу взращиванию спортсмена внутри игрока. Большинство клубов это понимают: их игроки приезжают без опозданий, у них не бывает проблем с документами, они не просят не вызывать их игрока под разными предлогами. Я считаю, что нет никакой конкуренции между сборной и клубом. Это как родители: папа — клуб, а мама — сборная. Не должен ставиться перед игроком вопрос выбора: кого ты любишь больше?

— Как реагируете, когда вы видите такое отношение?

— Надо вести диалог. Объяснять. Это значит, что у молодого человека не сформировано правильное отношение. Но в то же время понимаешь, что он действительно может быть не готов по каким-то причинам. Некоторые ребята не скажут про травму и будут играть, а кто-то наоборот – переживает, что может усугубить. В конечном итоге я понимаю — если футболист не готов и не рвётся, то ничего хорошего не жди: либо в сборной травму получит, либо на всех остальных негативно повлияет, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.