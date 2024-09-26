Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шабаров: папа — клуб, мама — сборная. Не должен ставиться вопрос: кого ты любишь больше?

Шабаров: папа — клуб, мама — сборная. Не должен ставиться вопрос: кого ты любишь больше?
,
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров высказался об отношении футболистов к национальной команде.

— Со стороны представителей больших клубов не чувствуете пренебрежения к таким поездкам, как во Вьетнам?
— Здесь многое зависит от воспитания игроков, чаще своим поведением они транслируют отношение клуба к приглашению их футболиста в сборную. Понятно, что есть риск получить травму. Зачастую клубы могут из-за этого переживать, и эта боязнь немного убивает спортсмена в человеке. Как я уже сказал, настоящий спортсмен принимает и преодолевает любые вызовы. Если будут действовать конъюнктурно — здесь мне выгодно, а здесь не очень — это не пойдёт на пользу взращиванию спортсмена внутри игрока. Большинство клубов это понимают: их игроки приезжают без опозданий, у них не бывает проблем с документами, они не просят не вызывать их игрока под разными предлогами. Я считаю, что нет никакой конкуренции между сборной и клубом. Это как родители: папа — клуб, а мама — сборная. Не должен ставиться перед игроком вопрос выбора: кого ты любишь больше?

— Как реагируете, когда вы видите такое отношение?
— Надо вести диалог. Объяснять. Это значит, что у молодого человека не сформировано правильное отношение. Но в то же время понимаешь, что он действительно может быть не готов по каким-то причинам. Некоторые ребята не скажут про травму и будут играть, а кто-то наоборот – переживает, что может усугубить. В конечном итоге я понимаю — если футболист не готов и не рвётся, то ничего хорошего не жди: либо в сборной травму получит, либо на всех остальных негативно повлияет, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Эксклюзив
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android