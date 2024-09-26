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Тренер сборной России U21: молодые приятно удивляются, когда им в РПЛ дают такие деньги

Тренер сборной России U21: молодые приятно удивляются, когда им в РПЛ дают такие деньги
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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров ответил на вопрос о больших зарплатах молодых игроков в РПЛ.

— Большие зарплаты не портят поколение?
— Кому-то вредят, наверное, но не они же сами себе платят. Зачастую размер зарплаты определяет рынок. А они только приятно удивляются, когда им предлагают такие деньги. Да, наверное, у большинства возникают соблазны и головная боль: что дальше с этими деньгами делать? Это отвлекает внимание. Тут многое от семейного воспитания зависит. Наставники, которые ведут этих футболистов, должны правильно их ориентировать, как к этому относиться. Это непростой момент, здесь я с вами соглашусь. Как бы здраво мы тут ни рассуждали, это зачастую не совпадает с реакцией игроков на большие заработки. Но это не значит, что эту работу не надо вести, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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