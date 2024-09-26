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Защитник «Спартака» Абена назвал Барко одним из лучших игроков РПЛ

Защитник «Спартака» Абена назвал Барко одним из лучших игроков РПЛ
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Игрок «Спартака» Миенти Абена высказался о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.

«Барко — уникальный игрок с огромным количеством навыков, он действительно очень многое умеет на поле. Я рад, что у нас в команде сейчас есть такой футболист. Барко — точно один из лучших в РПЛ, я в этом не сомневаюсь», — приводит слова Миенти «РБ Спорт».

25-летний Эсекьель Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» 25 июля 2024 года за € 14 млн. Контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2024/2025 Барко провёл за московский клуб 10 матчей во всех турнирах. Он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

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