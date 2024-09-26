Матвей Сафонов раскрыл подробности конфликта с экс-женой, которая хочет отсудить деньги

Известный российский футболист Матвей Сафонов раскрыл подробности скандала со своей бывшей супругой. Девушка требует от вратаря «ПСЖ» более 200 млн рублей на содержание ребёнка.

«После расставания с экс-супругой у нас были определённые договорённости, которые соблюдались мной. Но в моменте, когда договорённостей стало не хватать, моя бывшая жена начала общение в юридической плоскости. Даже несмотря на такое отношение ко мне, я всегда шёл Анастасии навстречу, всегда ей говорил о том, что можно договориться и без судов. Меня никто не хочет слышать, или им так выгодно.

За что я борюсь? За свои права — за право видеться с дочерью, которую я не видел уже больше года. Сейчас ей исполнилось три. Последний год, что я был в России, меня полностью игнорировали. И меня, и моих родственников. Сложилось впечатление, что хотели вырезать меня из сознания дочери, чтобы она просто забыла и не помнила меня. А сейчас как раз возраст, когда формируется сознание ребёнка. Наверняка дочка про меня даже не слышала и ей ничего не рассказывали.

После переезда в Париж на все мои вопросы о том, почему мне не дают видеться с дочерью, шли смешные отмазки: «Ты никогда не говорил, что хочешь увидеться, и не назначал дату». Но это бред, потому что я постоянно писал и звонил! Мне просто не отвечали, я даже не знаю, в каком городе они находятся.

В суде первой инстанции моя бывшая супруга утверждала, что все полученные деньги от меня она тратит на ребёнка и ничего не остаётся. В суде второй инстанции вдруг она приносит справку из банка, в которой видно, что все мои перечисленные алименты она положила на счет ребёнку. Как так? Где правда? В жизни ребёнка должны участвовать оба родителя. Поэтому у кого какие цели, выводы делайте сами», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».