Брейдо — об отказе Пьянича играть с Россией: в чём мы виним Миралема?

Директор по коммуникациям московского ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо высказался по поводу отказа боснийского полузащитника Миралема Пьянича играть с национальной командой России в 2022 году.

«В чём мы виним Миралема? В том, что два года назад он не пошёл против «европейской шерсти» и не возглавил футбольное восстание против УЕФА и ФИФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Пьянича? За эти два дня я много общался с Миралемом, и прекрасно знаю историю его жизни — историю ребёнка боснийской войны, вынужденно бежавшего со своей семьёй в другую страну. И уж Миралем, как никто другой, понимает, как устроена политика и как из-за этого в данном случае страдает спорт и футбол», — написал Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Зарплата опытного полузащитника составит € 1 млн в год. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов.