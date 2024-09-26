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Зоран Тошич: я дал футболу всё, что мог. Завершить карьеру — лучшее решение

Зоран Тошич: я дал футболу всё, что мог. Завершить карьеру — лучшее решение
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Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о решении завершить игровую карьеру. Его последним клубом стала греческая «Ламия».

«Я долго думал. Мой последний сезон в Греции был успешным, но для этого понадобилось очень много работы и труда, чтобы держать тело и организм в тонусе. Ничто не вечно, рано или поздно этот момент бы пришёл. Я бы мог поиграть ещё год и закончить, но это связано и с моим состоянием, и с предложениями. Спасибо всем, кто хотел меня видеть в своей команде, но у меня было желание остаться в хорошей памяти болельщиков. Я уверен, что завершить карьеру — лучшее решение.

Я до последнего надеялся, что поступит предложение, которое устроит меня и мою семью. В 37 лет мне надо работать втрое больше, чем в 27. Но не было предложения, которое дало бы мне мотивацию так работать. Жизнь после футбола есть. Я дал футболу всё, что мог», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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