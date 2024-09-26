Матвей Сафонов рассказал, от чего зависит его место в основном составе «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснил, от чего зависит его место в основном составе парижан. В первую очередь он отметил, что нужно хорошо проявлять себя на тренировках. Также Сафонов рассказал, что у него есть проблемы технического характера, над которыми он сейчас работает.

«У нас в команде так: если показываешь себя на тренировках, то ты получишь свой шанс в игре. Когда я пришёл и начал тренироваться, у меня вылезли проблемы преимущественно технического характера. Сейчас у меня как раз-таки процесс работы над собой — убираю ошибки.

Мне нужно много работать, чтобы постоянно конкурировать за место первого номера. У меня не было ожиданий, что я приеду в «ПСЖ» и сразу встану в ворота. Буду продолжать работать, чтобы постараться получать своё игровое время», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Вратарь уже провёл два матча за парижан и пропустил один гол.