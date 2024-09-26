Зоран Тошич: все футбольные мечты моей молодости сбылись

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о лучших партнёрах. Ранее 37-летний Тошич объявил о завершении игровой карьеры.

— Лучший футболист, с которым вы играли в одной команде?

— Выделить одного очень сложно. Было много классных футболистов и в ЦСКА, и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной Сербии. Все хотят играть с такими футболистами. Когда кто-то начинает играть в футбол, никто не думает, что все эти мечты сбудутся. Это очень тяжело. Но те футбольные мечты, которые были у меня в молодости, сбылись», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.