Экс-хавбек сборной Болгарии и ЦСКА Миланов назвал Москву лучшим городом мира

Бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов поделился воспоминаниями о жизни в Москве. По словам болгарского полузащитника, Россия является для него вторым домом.

«Россия — мой второй дом, а Москва — лучший город в мире. Мне очень нравилось жить в вашей стране, в мегаполисе. Лучшие рестораны, лучшие стадионы. Всё было самое лучшее. И я очень люблю русских людей. Русские и болгары — братья. Никогда не забуду, как меня приняли, когда только прилетел из Болгарии. Мне был всего 21 год. Но мне было очень хорошо, я легко адаптировался и быстро научился говорить по-русски. Всегда буду за это благодарен», — приводит слова Миланова «РБ Спорт».

Миланову 32 года, он выступает за румынский клуб «Динамо» Бухарест. В ЦСКА болгарин играл в период с 2013 по 2018 год. В составе московской команды полузащитник дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны.