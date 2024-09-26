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Генич назвал топ-3 летних трансфера в РПЛ

Генич назвал топ-3 летних трансфера в РПЛ
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич выделил тройку лучших трансферов минувшего лета в Российской Премьер-Лиге. На первое место он поставил полузащитника «Спартака»
Эсекьеля Барко. Второе место Генич отдал Максиму Глушенкову, который перебрался в «Зенит». На третью строчку Константин поставил новичка «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.

«Первое место отдаю Барко. На мой взгляд, его влияние на игру «Спартака» максимальное. Мало кто ожидал от Глушенкова такой прыти. Но он один из хороших игроков в «Зените», а Барко индивидуально меняет игру «Спартака» прямо на наших глазах. Поэтому второй в рейтинге — Глушенков. В тройку я бы внёс не самый очевидный вариант — Дмитрия Воробьёва, который летом перешёл из «Оренбурга» в «Локомотив», — приводит слова Генича «РБК-Спорт».

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