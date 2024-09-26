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Тошич: после завершения карьеры мне пишут: «Из-за тебя я начал болеть за ЦСКА»

Тошич: после завершения карьеры мне пишут: «Из-за тебя я начал болеть за ЦСКА»
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Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о сообщениях после решения завершить игровую карьеру. Его последним клубом стала греческая «Ламия».

«Очень много сообщений приходит. Пишут бывшие партнёры, тренеры, директоры. Очень рад, что люди помнят мою игру и пишут красивые сообщения, например: «Из-за тебя я начал болеть за ЦСКА», «Это было прекрасное время», «Спасибо тебе, Зоран». Наверное, тысяча сообщений (улыбается). И ни одного плохого. Думаю, это значит, что у меня получилась хорошая карьера», — поделился Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Зоран Тошич выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2017 год.

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