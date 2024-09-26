В ЦСКА заявили, что переезд Пьянича в Россию является большим поводом для гордости

Директор по коммуникациям московского ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что переход боснийского хавбека Миралема Пьянича в московский клуб является большим поводом для гордости.

«Пьянич в России — большой повод для гордости. Человек показывает всему миру своё желание и готовность быть частью ЦСКА и российского футбола, переехав вместе с семьёй в нашу страну. Это большое дело и большая победа. Ну а все тезисы про деньги применительно к ЦСКА вообще смешны. Поэтому предлагаю всем мыслить здраво, поприветствовать и поддержать топ-игрока в начале его российского пути», — написал Кирилл Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Зарплата опытного полузащитника составит € 1 млн в год. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.