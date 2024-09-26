Егор Титов выделил главный летний трансфер в РПЛ

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов выделил главную сделку летнего трансферного окна в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, главным трансферным открытием стал Максим Глушенков, перешедший из «Локомотива» в «Зенит».

«Глушенков — это главный трансфер лета, в том числе по забитым голам. Он очень ярко появился. Но вот сейчас он травмирован. Я прекрасно знаю, каково это, когда всё идёт хорошо — и вдруг травма», — приводит слова Егора Титова интернет-портал «РБК-Спорт».

Напомним, Максим Глушенков провёл за «Зенит» восемь матчей, в которых уже успел забить девять голов и отдать одну результативную передачу.