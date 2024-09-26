ЦСКА объявил о переходе экс-хавбека «Ювентуса» и «Барселоны» Пьянича

ПФК ЦСКА официально объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист присоединился к армейцам на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что хавбек подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Зарплата опытного полузащитника составит € 1 млн в год, выступать за армейцев футболист будет под 15-м игровым номером. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов.

В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.