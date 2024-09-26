Главный тренер молодёжки России рассказал, как наказал группу игроков за нарушение режима

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров рассказал о наказаниях за дисциплинарные проступки.

— Вы называли своим единственным рабочим инструментом против звёздной болезни невызов в команду. Когда последний раз к нему прибегали?

— Такое было, и нередко. Я не хочу устраивать показательную порку, но игроки знают, о ком речь. Был случай, когда несколько ребят нарушили режим. Год после этого мы их не вызывали. Сейчас они снова появились. Они ещё тогда извинились, но мы дали понять: ребята, мы не в детском саду, так не пойдёт. Они должны научиться отвечать за своё поведение. Мы никому не закрываем дорогу, но игроки должны понимать, что совершённые ошибки им чего-то будут стоить. И чем дальше — тем дороже, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.