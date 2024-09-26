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Дмитрий Булыкин: новым контрактом с «Монако» Головин застраховал своё будущее

Дмитрий Булыкин: новым контрактом с «Монако» Головин застраховал своё будущее
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном продлении контракта российского полузащитника Александра Головина с «Монако».

«Если у Головина в «Монако» всё хорошо и всё устраивает, то зачем желать большего? Тем более что он лидер команды и живёт в шикарной стране. Если Александр продлит контракт с клубом на пять лет, это будет хорошо для него и его будущего. Может, уже через год Головин перейдёт в суперклуб. Благодаря этому контракту он застрахован и уверен в своём будущем. Это здорово для футболиста высокого уровня и позволяет развиваться и раскрываться ещё больше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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