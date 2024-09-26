Экс-игрок ЦСКА Тошич назвал лучшее воспоминание за карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич назвал своё лучшее воспоминание за игровую карьеру.

«Чемпионство с ЦСКА в 2014 году — лучший момент в карьере. Когда приносишь трофей своей команде, это невероятно приятно. Таких моментов очень мало в жизни», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Зоран Тошич выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2017 год. Вместе с армейцами сербский полузащитник трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Последним клубом в профессиональной карьере 37-летнего Зорана была греческая «Ламия».