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Экс-игрок ЦСКА Тошич назвал лучшее воспоминание за карьеру

Экс-игрок ЦСКА Тошич назвал лучшее воспоминание за карьеру
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич назвал своё лучшее воспоминание за игровую карьеру.

«Чемпионство с ЦСКА в 2014 году — лучший момент в карьере. Когда приносишь трофей своей команде, это невероятно приятно. Таких моментов очень мало в жизни», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Зоран Тошич выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2017 год. Вместе с армейцами сербский полузащитник трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Последним клубом в профессиональной карьере 37-летнего Зорана была греческая «Ламия».

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