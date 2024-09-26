Тренер сборной России U21 объяснил, почему клубы РПЛ стали уделять больше внимания молодым

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров объяснил, почему клубы РПЛ стали уделять больше внимания молодым игрокам с российским паспортом. По мнению специалиста, всё дело в финансовых возможностях клубов — раньше они были выше, поэтому усиления подбирались за рубежом.

— Поставим вопрос иначе: у вас как у тренера молодёжки выбор стал шире?

— Да, раньше у клубов были другие финансовые возможности. Когда у них возникали потребности, смотрели не вниз на российский рынок, а за его пределы, чтобы найти квалифицированного иностранца, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александров Ершовым и Олегом Лысенко.