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Тренер сборной России U21 объяснил, почему клубы РПЛ стали уделять больше внимания молодым

Тренер сборной России U21 объяснил, почему клубы РПЛ стали уделять больше внимания молодым
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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров объяснил, почему клубы РПЛ стали уделять больше внимания молодым игрокам с российским паспортом. По мнению специалиста, всё дело в финансовых возможностях клубов — раньше они были выше, поэтому усиления подбирались за рубежом.

— Поставим вопрос иначе: у вас как у тренера молодёжки выбор стал шире?
— Да, раньше у клубов были другие финансовые возможности. Когда у них возникали потребности, смотрели не вниз на российский рынок, а за его пределы, чтобы найти квалифицированного иностранца, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александров Ершовым и Олегом Лысенко.

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