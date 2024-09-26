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Радимов: Барко — это половина команды «Спартака»

Радимов: Барко — это половина команды «Спартака»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился мнением о главных трансферах минувшего лета в Российской Премьер-Лиге. Самой удачной сделкой он назвал переход Максима Глушенкова в «Зенит». На второе место Радимов поставил Эсекьеля Барко из «Спартака», назвав его половиной команды красно-белых.

«Если мы отмотаем назад, до травмы Глушенкова, то это была феерия. Любой из опрошенных до травмы назвал бы лучшим Глушенкова. То, что Барко определяет игру «Спартака», — вопросов нет, я об этом сказал. Но Глушенков так ярко влился в «Зенит», что по-другому не скажешь. Я это говорю без клубных пристрастий. На второе место я поставлю Барко. Это полкоманды «Спартака». С ним и без него — две разные команды», — приводит слова Радимова «РБК-Спорт».

Ранее тройку лучших летних трансферов РПЛ также назвал Константин Генич.

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