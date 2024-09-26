Сычёв считает, что «Спартак» оформил лучший летний трансфер в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением, какой клуб провернул самый успешный трансфер минувшего лета в Российской Премьер-Лиге. Экс-футболист выделил переход Эсекьеля Барко в «Спартак». По его мнению, красно-белые подписали игрока, который делает разницу на поле.

«Барко идёт в моём списке первым номером, потому что аргентинец выделяется среди других такими качествами, как дриблинг, скорость, голевое чутье и качество исполнения действий на поле. Однозначно украшение и усиление нашего чемпионата, трансферный успех «Спартака», про таких говорят: «Игрок, который делает разницу», — приводит слова Сычёва «РБК-Спорт».