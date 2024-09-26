Созин: контрактом с Пьяничем ЦСКА здорово поднял имидж российского футбола

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на переход Миралема Пьянича в московский ПФК ЦСКА. Он считает, что это подписание подняло имидж российского футбола.

«История с переходом Пьянича выходит за рамки стратегии ЦСКА. Я за клубом наблюдаю десятки лет, но футболистов в таком возрасте берут крайне редко. Видимо, ситуация с финансами у клуба сейчас настолько плачевная, что приходится опираться только на свободных агентов. Никто не скажет, как он будет играть — хорошо, плохо, будет ли выделяться. Но одно сейчас сказать можно точно — контрактом с Пьяничем ЦСКА здорово поднял имидж российского футбола. Даже если игра у него не пойдёт.

Пьянич в РПЛ — это глоток воздуха. В Россию приехала мировая звезда — значит, что-то меняется. И теперь этот переход может приоткрыть форточку для тех, кто был категорически против России, кто боялся ехать к нам в последние два года. Да, Пьянич сегодня — футболист не первой свежести. Но это большое имя. Вендела в Европе знают гораздо меньше, чем Пьянича, и Пьянич показывает: «Я не боюсь сюда ехать, я не боюсь каких-то санкций». Сейчас политическая составляющая в трансферах играет огромную роль, и с этой точки зрения трансфер ЦСКА уже окупился», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».