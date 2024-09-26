Миланов: Сергей Игнашевич в будущем будет тренером ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Георгий Миланов высказался об экс-тренере «Балтики» Сергее Игнашевиче. По словам болгарского хавбека, в будущем Игнашевич возглавит московский ЦСКА.

«Да, мы общаемся. Сергей стал хорошим тренером. Помню, что в свой последний сезон в ЦСКА он постоянно ходил с бумажками, что-то всё время записывал, уже тогда очень усердно готовился, чтобы начать тренерскую карьеру. У него очень большой футбольный интеллект. Думаю, Игнашевич в будущем будет тренером ЦСКА», — приводит слова Миланова «РБ Спорт».

Миланову 32 года, он выступает за румынский клуб «Динамо» Бухарест. В ЦСКА болгарин играл в период с 2013 по 2018 год. В составе московской команды полузащитник дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны. Сергей Игнашевич — бывший защитник армейцев. С 2021 по 2024 год он возглавлял калининградскую «Балтику».