Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миланов: Сергей Игнашевич в будущем будет тренером ЦСКА

Миланов: Сергей Игнашевич в будущем будет тренером ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Георгий Миланов высказался об экс-тренере «Балтики» Сергее Игнашевиче. По словам болгарского хавбека, в будущем Игнашевич возглавит московский ЦСКА.

«Да, мы общаемся. Сергей стал хорошим тренером. Помню, что в свой последний сезон в ЦСКА он постоянно ходил с бумажками, что-то всё время записывал, уже тогда очень усердно готовился, чтобы начать тренерскую карьеру. У него очень большой футбольный интеллект. Думаю, Игнашевич в будущем будет тренером ЦСКА», — приводит слова Миланова «РБ Спорт».

Миланову 32 года, он выступает за румынский клуб «Динамо» Бухарест. В ЦСКА болгарин играл в период с 2013 по 2018 год. В составе московской команды полузащитник дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны. Сергей Игнашевич — бывший защитник армейцев. С 2021 по 2024 год он возглавлял калининградскую «Балтику».

Материалы по теме
Экс-хавбек сборной Болгарии и ЦСКА Миланов назвал Москву лучшим городом мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android