Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос, кому обязан своей футбольной карьерой. Накануне серб объявил, что повесил бутсы на гвоздь.

— Про кого вы можете сказать: «Я обязан ему своей карьерой»?

— Мой первый тренер, который открыл мне путь в футбол. К сожалению, с нами больше нет. Он сказал: «Вот, есть парень — Зоран Тошич, посмотрите». Также было много игроков, которые оказали на меня и мою карьеру большое влияние. Это Видич в «МЮ», Красич и Рахимич в ЦСКА. Они сделали мой путь намного легче. Тренеры сборной Сербии, Слуцкий, который всегда в меня верил. Таких важных людей много, к счастью. Я им благодарен», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.