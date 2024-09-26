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В «Крыльях Советов» сообщили, что Песьяков не сыграет до паузы на матчи сборных

В «Крыльях Советов» сообщили, что Песьяков не сыграет до паузы на матчи сборных
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Представители пресс-службы «Крыльев Советов» сообщили, что голкипер Сергей Песьяков не выйдет на поле до паузы на матчи сборных. Россиянин получил травму бедра.

«У Сергея Песьякова небольшое повреждение бедра. До перерыва на матчи национальных сборных Сергей не поможет команде», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, «Крылья Советов» объявили о переходе 35-летнего Сергея Песьякова на правах свободного агента в конце мая. Ранее голкипер выступал за «Спартак», «Анжи», «Томь», «Шинник» и «Ростов». «Крылья» после девяти туров РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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