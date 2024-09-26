Экс-игрок ЦСКА Тошич: я обязан остаться в футболе и помочь ему — это моя страсть

Бывший крайний нападающий московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал, чем он хочет заняться после завершения карьеры футболиста.

«Точно знаю только одно: футбол — моя жизнь и моя страсть. Я точно останусь в футболе. На сегодняшний момент у меня есть план учиться на тренера, и это начнётся совсем скоро. Смотрю в этом направлении. Самое главное, что у меня есть желание работать. Я обязан остаться в футболе и помочь ему. Он дал мне всё», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Зоран Тошич выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2017 год. Вместе с армейцами сербский полузащитник трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Последним клубом в профессиональной карьере 37-летнего Зорана была греческая «Ламия».

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