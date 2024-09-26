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ЭСК: судья ошибся, не удалив Пальцева на 23-й минуте матча РПЛ «Ростов» — «Динамо» Мх

ЭСК: судья ошибся, не удалив Пальцева на 23-й минуте матча РПЛ «Ростов» — «Динамо» Мх
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) приняла решение, что главный судья матча 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо» Сергей Карасёв ошибочно не удалил с поля защитника гостей Валентина Пальцева на 23-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Решение ЭСК мотивировано тем, что задержка рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» игрока атакующей команды «Ростов» №7 Роналдо, находящегося на высокой скорости, повлияла на возможность нападающего продвигаться к мячу в направлении ворот соперника. С учётом большой вероятности контроля мяча атакующим игроком, если бы против него не были нарушены правила игры, а также с учётом небольшого расстояния до ворот и направления движения нападающего комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар, так как задержка произошла за пределами штрафной площади, и удалить с поля игрока команды «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол.

Ввиду наличия оснований для того, чтобы считать решение судьи очевидно ошибочным, VAR должен был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору для оценки данного игрового эпизода», — написано на официальном сайте РФС.

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