Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Зенита» охарактеризовал вратаря Москвичёва, выстрелившего в «Оренбурге»

Экс-тренер «Зенита» охарактеризовал вратаря Москвичёва, выстрелившего в «Оренбурге»
,
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров, ранее работавший в «Зените», высказался о голкипере Богдане Москвичёве, выступающем в этом сезоне на правах аренды в «Оренбурге».

«По Москвичёву мы и раньше знали, что он хорошо действует при отражении пенальти и в целом на линии. Игра ногами и на выходе тоже у него на высоком уровне. В комплексе это уже достаточно подготовленный вратарь. В последние годы он даже был у нас ближе к первому номеру, чем другие пацаны. Хотя у него тоже был период в «Чайке», когда не играл и приходилось доказывать свою состоятельность.

В том, что он сейчас в «Оренбурге» заиграл, не обошлось без случайности. Травма Сысуева позволила ему занять место в воротах. А был бы здоров Сысуев, получил бы он этот шанс? Неизвестно. Возможно, выходил бы только в Кубке. Сегодня только разговаривали по Москвичёву с Юрием Окрошидзе. Это тренер вратарей в «Оренбурге».

Окрошидзе хорошо знает Богдана по академии, поэтому он и оказался в «Оренбурге». Короткая вратарская скамейка и травма первого номера — и вот Богдан уже в основе. Не сложись так обстоятельства, вы, возможно, и не увидели бы этого вратаря. Без определённой доли случайности и стечения обстоятельств молодому игроку сложно оказаться в стартовом составе в РПЛ», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Эксклюзив
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android