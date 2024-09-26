Экс-тренер «Зенита» охарактеризовал вратаря Москвичёва, выстрелившего в «Оренбурге»

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров, ранее работавший в «Зените», высказался о голкипере Богдане Москвичёве, выступающем в этом сезоне на правах аренды в «Оренбурге».

«По Москвичёву мы и раньше знали, что он хорошо действует при отражении пенальти и в целом на линии. Игра ногами и на выходе тоже у него на высоком уровне. В комплексе это уже достаточно подготовленный вратарь. В последние годы он даже был у нас ближе к первому номеру, чем другие пацаны. Хотя у него тоже был период в «Чайке», когда не играл и приходилось доказывать свою состоятельность.

В том, что он сейчас в «Оренбурге» заиграл, не обошлось без случайности. Травма Сысуева позволила ему занять место в воротах. А был бы здоров Сысуев, получил бы он этот шанс? Неизвестно. Возможно, выходил бы только в Кубке. Сегодня только разговаривали по Москвичёву с Юрием Окрошидзе. Это тренер вратарей в «Оренбурге».

Окрошидзе хорошо знает Богдана по академии, поэтому он и оказался в «Оренбурге». Короткая вратарская скамейка и травма первого номера — и вот Богдан уже в основе. Не сложись так обстоятельства, вы, возможно, и не увидели бы этого вратаря. Без определённой доли случайности и стечения обстоятельств молодому игроку сложно оказаться в стартовом составе в РПЛ», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.