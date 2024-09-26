ЦСКА презентовал Миралема Пьянича в стиле рекламы Old Spice с конём

Московский ЦСКА оригинально презентовал новичка команды, боснийского хавбека Миралема Пьянича.

Видео доступно в телеграм-канале московского ЦСКА.

Видеофрагмент, посвящённый подписанию Миралема Пьянича, был снят в стиле известной рекламы дезодоранта Old Spice. «Я снова на коне, и теперь я с конями», — говорит Миралем в конце ролика.

34-летний Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.