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ЭСК: судья верно удалил Маухуба в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо»

ЭСК: судья верно удалил Маухуба в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного судьи матча 9-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (2:2) Сергея Иванова вынести второе предупреждение и удалить с поля нападающего гостей Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «Спартак» №68 Русланом Литвиновым были направлены на попытку обмануть судью с целью получить незаслуженное преимущество в виде назначения пенальти в ворота соперника, учитывая изначальное отсутствие контакта в ногах между игроками и последующую попытку атакующим игроком инициировать контакт с ногой защитника с последовавшим за этим неестественным падением форварда на газон.

По причине наличия в действиях игрока команды «Динамо» элементов неспортивного поведения комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему второе предупреждение в матче за симуляцию в данном игровом эпизоде и не считает это решение очевидно ошибочным», — написано на официальном сайте РФС.

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