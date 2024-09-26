ЭСК: судья верно удалил Маухуба в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного судьи матча 9-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (2:2) Сергея Иванова вынести второе предупреждение и удалить с поля нападающего гостей Эль-Мехди Маухуба на 74-й минуте встречи.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «Спартак» №68 Русланом Литвиновым были направлены на попытку обмануть судью с целью получить незаслуженное преимущество в виде назначения пенальти в ворота соперника, учитывая изначальное отсутствие контакта в ногах между игроками и последующую попытку атакующим игроком инициировать контакт с ногой защитника с последовавшим за этим неестественным падением форварда на газон.

По причине наличия в действиях игрока команды «Динамо» элементов неспортивного поведения комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему второе предупреждение в матче за симуляцию в данном игровом эпизоде и не считает это решение очевидно ошибочным», — написано на официальном сайте РФС.

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