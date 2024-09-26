Булыкин: люди, которые говорят: «Зачем сборной играть?» — не разбираются в футболе

Бывший футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал высказывания некоторых людей относительно необходимости товарищеских матчей сборной России в период отстранения от международных соревнований.

«Соперники у сборной России всё равно будут, и наша команда должна существовать и играть. РФС решит, какой будет соперник. Но собираться нужно, чтобы передавать опыт и мастерство. Молодёжь окрыляется и хочет стать футболистами сборной, ведь вся страна смотрит на них. Это совсем другой уровень для игрока. Футбольные люди это понимают.

А люди, которые говорят: «Зачем сборной играть и тренироваться сейчас?» — не разбираются в футболе. Футболистам нужна игровая практика, а товарищеские матчи являются официальными», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.