Милошевич: качества Пьянича запредельные, он может быть одним из лучших в России

Экс-тренер национальной команды Боснии и Герцеговины Саво Милошевич оценил переход Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Многое будет зависеть от того, в каких физических кондициях находится Миралем. Если с «физикой» всё в порядке, он может быть одним из лучших футболистов в российской лиге. Это игрок высочайшей квалификации, его качества просто запредельные. Если Пьянич покажет свой лучший уровень, он определённо может получить вызов в сборную Боснии и Герцеговины, в хорошей форме Миралем по-прежнему является одним из лучших боснийских футболистов», — приводит слова Милошевича «РБ Спорт».

34-летний Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.