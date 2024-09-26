Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

27 сентября (пятница):

«Оренбург» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Гурбанов, Андрей Филипкин; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Факел» — «Рубин»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Белокур; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Мартынов.

28 сентября (суббота):

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Варанцо Петросян, Михаил Иванов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Тюмин.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Максим Гаврилин, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Алексей Лунев; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Акрон»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Эдуард Малый.

29 сентября (воскресенье):

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Адлан Хатуев, Андрей Веретешкин; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Сергей Цыганок; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Французов.

Самые титулованные футбольные клубы России: