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Защитник «Спартака» Миенти Абена поделился мнением о Шамаре Николсоне

Защитник «Спартака» Миенти Абена поделился мнением о Шамаре Николсоне
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Игрок «Спартака» Миенти Абена считает, что его одноклубник нападающий Шамар Николсон сможет забить более 10 голов в текущем сезоне.

«Уверен, что Шамар забьёт в этом сезоне больше 10 голов. Нам просто нужно больше доверять ему. Это всё, что ему необходимо. Он может быть очень важным игроком для команды», — приводит слова Абены Legalbet.

В недавнем матче Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (4:1) Шамар Николсон забил за «Спартак» впервые за два года.

После 9-го тура чемпионата России «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича проведут выездную встречу с «Локомотивом». Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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