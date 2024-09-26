Защитник «Спартака» Миенти Абена поделился мнением о Шамаре Николсоне

Игрок «Спартака» Миенти Абена считает, что его одноклубник нападающий Шамар Николсон сможет забить более 10 голов в текущем сезоне.

«Уверен, что Шамар забьёт в этом сезоне больше 10 голов. Нам просто нужно больше доверять ему. Это всё, что ему необходимо. Он может быть очень важным игроком для команды», — приводит слова Абены Legalbet.

В недавнем матче Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (4:1) Шамар Николсон забил за «Спартак» впервые за два года.

После 9-го тура чемпионата России «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича проведут выездную встречу с «Локомотивом». Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 16:30 мск.