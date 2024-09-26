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Марио Балотелли близок к переходу в ЦСКА — источник

Марио Балотелли близок к переходу в ЦСКА — источник
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Экс-нападающий «Милана» Марио Балотелли может продолжить свою карьеру в ЦСКА из болгарской Софии. Об этом сообщает издание Topsport.bg.

По информации источника, софийский ЦСКА ведёт активные переговоры с нападающим Балотелли. На данный момент форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор». Отметим, что после восьми игр болгарского чемпионата ЦСКА занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 650 тыс.

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