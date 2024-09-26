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ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Акрона» на 27-й минуте матча РПЛ

ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Акрона» на 27-й минуте матча РПЛ
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) приняла решение, что главный судья матча 9-го тура РПЛ «Акрон» — «Краснодар» (2:5) Виталий Мешков ошибочно засчитал взятие ворот тольяттинской команды на 27-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 88'    

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №7 Виктор Са, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнёром по команде №9 Джоном Кордобой, располагался на линии полёта мяча очень близко к вратарю соперника, совершая очевидное действие и влияя тем самым на возможность вратаря реагировать на полёт мяча в направлении ворот.

По причине того что этот игрок мешал вратарю «Акрона» играть в мяч, комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье — отменить взятие ворот команды «Акрон». Комиссия также отмечает, что VAR ошибочно не вмешался в игровую ситуацию, не пригласив судью к монитору на оценку трактовки положения вне игры», — написано на официальном сайте РФС.

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