ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Акрона» на 27-й минуте матча РПЛ

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) приняла решение, что главный судья матча 9-го тура РПЛ «Акрон» — «Краснодар» (2:5) Виталий Мешков ошибочно засчитал взятие ворот тольяттинской команды на 27-й минуте встречи.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №7 Виктор Са, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнёром по команде №9 Джоном Кордобой, располагался на линии полёта мяча очень близко к вратарю соперника, совершая очевидное действие и влияя тем самым на возможность вратаря реагировать на полёт мяча в направлении ворот.

По причине того что этот игрок мешал вратарю «Акрона» играть в мяч, комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье — отменить взятие ворот команды «Акрон». Комиссия также отмечает, что VAR ошибочно не вмешался в игровую ситуацию, не пригласив судью к монитору на оценку трактовки положения вне игры», — написано на официальном сайте РФС.

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