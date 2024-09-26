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«Всё ещё много игроков». Главный тренер «Химок» Артига — о составе

«Всё ещё много игроков». Главный тренер «Химок» Артига — о составе
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Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о большой заявке на сезон своей команды. Ранее сообщалось, что в заявке клуба 43 игрока.

«Всё ещё много игроков. Но мы начинали с 43 игроков, сейчас намного меньше — 28. Эта цифра меня устраивает. Сейчас можно дать команде сыгранность. Раньше нам не хватало концентрации, не было четкого разделения на основных и запасных. Сейчас проще. И результатов будет добиваться проще», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре первенства красно-чёрные сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 29 сентября.

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