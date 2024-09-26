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Терёхин: одно дело, если бы в Россию приехал Роналду, но Пьянич — не суперзвезда

Терёхин: одно дело, если бы в Россию приехал Роналду, но Пьянич — не суперзвезда
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Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин считает, что Миралем Пьянич не является суперзвездой для чемпионата России.

«Есть много противоречий в переходе Пьянича в ЦСКА, ведь были слова, что он не станет играть со сборной России. Это было непростое решение руководителей и главного тренера ЦСКА, с них будет спрос. Со стороны клуба будет спрос с Пьянича в качестве лидера команды.

Футболист играл в хороших чемпионатах и на хорошем уровне, но в РПЛ будет сложнее. Какой стимул ему приезжать в Россию из Эмиратов в 34 года? Что ему доказывать? Нельзя сказать, что это суперзвезда, но это один из хороших футболистов. Одно дело, если бы в Россию приехал Роналду», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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