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Алексей Сухой назначен главным арбитром на матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

Алексей Сухой назначен главным арбитром на матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»
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Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) проинформировал, что Алексей Сухой назначен в качестве главного арбитра на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом», который состоится 28 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помощниками главного арбитра встречи станут Игорь Демешко и Алексей Лунев.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 21 очко и располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», также заработавший 21 очко после девяти туров.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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