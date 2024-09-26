Алексей Сухой назначен главным арбитром на матч 10-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит»

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) проинформировал, что Алексей Сухой назначен в качестве главного арбитра на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом», который состоится 28 сентября.

Помощниками главного арбитра встречи станут Игорь Демешко и Алексей Лунев.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 21 очко и располагается на второй строчке, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», также заработавший 21 очко после девяти туров.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

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