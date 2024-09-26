Шабаров: молодые в России не брошены — наоборот, всем миром пытаются их подсаживать

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров считает, что у юных футболистов на родине есть возможности для развития, которые не уступают европейским.

— То есть уровень РПЛ позволяет молодым развиваться не хуже, чем за границей?

— Позволяет, конечно. Если мы констатируем, что, условно, чемпионат Франции сильнее РПЛ, то логично предположить: если он не может выиграть конкуренцию здесь, вряд ли он это сделает там. Для начала ему нужно здесь пробиться в основу и застолбить за собой определённый статус и только потом уже, как следующую ступень, рассматривать зарубежный чемпионат. А ехать в условную Албанию, наверное, нецелесообразно.

Футбольная среда в России сегодня позволяет молодым расти. Иногда даже складывается ощущение, что всем миром у нас пытаются их подсаживать, чего лет 20 назад не было. И РФС каждый день думает, как эту среду сделать ещё лучше. Молодёжь у нас не брошена — она находится под пристальным вниманием, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.