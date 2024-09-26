Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шабаров: молодые в России не брошены — наоборот, всем миром пытаются их подсаживать

Шабаров: молодые в России не брошены — наоборот, всем миром пытаются их подсаживать
,
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров считает, что у юных футболистов на родине есть возможности для развития, которые не уступают европейским.

— То есть уровень РПЛ позволяет молодым развиваться не хуже, чем за границей?
— Позволяет, конечно. Если мы констатируем, что, условно, чемпионат Франции сильнее РПЛ, то логично предположить: если он не может выиграть конкуренцию здесь, вряд ли он это сделает там. Для начала ему нужно здесь пробиться в основу и застолбить за собой определённый статус и только потом уже, как следующую ступень, рассматривать зарубежный чемпионат. А ехать в условную Албанию, наверное, нецелесообразно.

Футбольная среда в России сегодня позволяет молодым расти. Иногда даже складывается ощущение, что всем миром у нас пытаются их подсаживать, чего лет 20 назад не было. И РФС каждый день думает, как эту среду сделать ещё лучше. Молодёжь у нас не брошена — она находится под пристальным вниманием, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Эксклюзив
«Батраков был самым щупленьким». Как живёт российская молодёжка после бана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android