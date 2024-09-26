Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: Головина всё устраивает в «Монако» — он в шоколаде

Игорь Колыванов: Головина всё устраивает в «Монако» — он в шоколаде
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном продлении контракта Александра Головина с «Монако».

«Что касается нового контракта Головина, то Александра всё устраивает в «Монако», он в шоколаде. Монако — прекрасный город и королевство. Александр наслаждается жизнью и футболом, плюс его все любят. Дай бог, чтобы он держался и продолжал творить чудеса», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Дмитрий Булыкин: новым контрактом с «Монако» Головин застраховал своё будущее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android