Игорь Колыванов: Головина всё устраивает в «Монако» — он в шоколаде

Известный отечественный тренер Игорь Колыванов прокомментировал информацию о возможном продлении контракта Александра Головина с «Монако».

«Что касается нового контракта Головина, то Александра всё устраивает в «Монако», он в шоколаде. Монако — прекрасный город и королевство. Александр наслаждается жизнью и футболом, плюс его все любят. Дай бог, чтобы он держался и продолжал творить чудеса», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.