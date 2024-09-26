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Болельщик, оскорбивший Винисиуса на почве расизма, получил год тюрьмы условно

Болельщик, оскорбивший Винисиуса на почве расизма, получил год тюрьмы условно
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Болельщик «Мальорки», который оскорблял на почве расизма крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 20-го тура Ла Лиги сезона-2022/2023 (1:0), получил год тюремного заключения условно, а также запрет на посещение футбольных стадионов Испании сроком на три года. Об этом информирует сайт «сливочных».

Испания - Примера . 20-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фернандес – 13'    

Сообщается, что этот болельщик также допускал расистские высказывания в адрес бывшего вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквезе.

Подчёркивается, что условный характер тюремного заключения обусловлен тем, что обвиняемый принёс извинения, а также раскаялся перед Винисиусом в письме, адресованном бразильскому футболисту. Кроме того, данный болельщик «Мальорки» принимает участие в программе равного обращения и борьбы с дискриминацией.

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