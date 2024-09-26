Матвей Сафонов рассказал о взаимоотношениях с другими голкиперами «ПСЖ»

Голкипер сборной России Матвей Сафонов, перешедший этим летом в «ПСЖ», рассказал об отношениях, которые сложились у него с другими голкиперами клуба Джанлуиджи Доннаруммой и Арнау Тенасом.

«У меня с Доннаруммой сложились хорошие отношения. С первого дня он показал себя открытым и добрым человеком. Ни разу с ним не было никаких проблем. Он мне помогает, подсказывает в меру языкового барьера. Если бы мы говорили на одном языке, то общались бы ещё лучше.

Арнау — прекрасный парень. С ним у нас отношения даже немного лучше, потому что говорим на английском». — приводит слова Сафонова «ТАСС».

Напомним, в летнее трансферное окно Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. Трансфер оценивается в € 20 млн. Голкипер дебютировал за «ПСЖ» в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0). Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.