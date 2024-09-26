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«По-футбольному наглый, дерзкий». Тренер сборной России U21 — о 18-летнем Барте из «Сочи»

«По-футбольному наглый, дерзкий». Тренер сборной России U21 — о 18-летнем Барте из «Сочи»
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Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал о 18-летнем вингере «Сочи» Руслане Барте.

— Юный Барт зажигает в «Сочи». Правда большой талант?
— Парень из Перми, был в академии Коноплёва и дальше логичным путём попал в «Акрон». В прошлом сезоне в стыковых матчах он даже помог организовать один из голов в ворота «Урала». Я, честно говоря, думал, что он в «Акроне» и останется, будет играть в Премьер-Лиге. Но клуб принял решение отдать его в аренду в «Сочи», где он сегодня достаточно неплохо играет. Сейчас мы его вызвали, чтобы сравнить с теми крайними нападающими, кто уже есть. И он оставил приятное впечатление. По-футбольному наглый, дерзкий. Это не переходит за рамки поведения вне футбольного поля, но на газоне эти качества он проявляет в полной мере. Игровое мышление у него тоже на хорошем уровне. Приличная левая нога, поставленный удар, исполнение стандартных положений. Для нашей команды это хорошее расширение конкуренции на флангах. Хотим пригласить Барта и на следующий сбор, уже не по 2005 году, а в общую сборную по двум годам, посмотреть, как на этом уровне он будет выглядеть, — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.

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