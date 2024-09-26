Экс-игрок «Динамо» Батак оценил количество сербских тренеров в РПЛ

Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак прокомментировал тенденцию на приглашение сербских тренеров в РПЛ.

«Это хорошо для нашей страны! В России сербы набираются опыта и добиваются хороших результатов. Это отличное движение для всего сербского футбола. Думаю, в России должно быть больше сербов, потому что РПЛ – сильный чемпионат в последние 10 лет», — приводит слова Батака Metaratings.

На данный момент в РПЛ работают два сербский тренера: Саша Илич и Марко Николич. Первый с весны 2024 года возглавляет «Пари Нижний Новгород». Николич с лета возглавляет ЦСКА, до этого он тренировал московский «Локомотив». Ранее в РПЛ работал серб Владимир Ивич, который был наставником «Краснодара».