ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в игре РПЛ с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) приняла решение, что главный судья матча 9-го тура РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1) Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота самарской команды на 32-й минуте игры.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» №34 Мендес совершил наказуемый наступ открытой стопой на голеностоп атакующего игрока команды «Ахмат» №14 Амина Талала при попытке вступить в единоборство с ним за мяч, очевидно повлиявший на возможность соперника продвигаться к мячу. В связи с этим комиссия единогласно считает, что VAR обязан был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — написано на официальном сайте РФС.

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