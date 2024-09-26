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ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в игре РПЛ с «Ахматом»

ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в игре РПЛ с «Ахматом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) приняла решение, что главный судья матча 9-го тура РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1) Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота самарской команды на 32-й минуте игры.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Кардосо – 68'     1:1 Ороз – 90+6'    

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Крылья Советов» №34 Мендес совершил наказуемый наступ открытой стопой на голеностоп атакующего игрока команды «Ахмат» №14 Амина Талала при попытке вступить в единоборство с ним за мяч, очевидно повлиявший на возможность соперника продвигаться к мячу. В связи с этим комиссия единогласно считает, что VAR обязан был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — написано на официальном сайте РФС.

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