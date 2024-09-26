Хавбек «Акрона» Бакаев: включаю Лигу чемпионов и слежу за Доку, это обучение

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, внимательно ли он следит за важными турнирами в киберспорте. Бакаев является первым футболистом в России, который основал свою собственную киберспортивную организацию.

– Прошедший The International 13 не смотрел? Или только всё внимание на турниры по CS?

– Я и CS (Counter Strike. — Прим. «Чемпионата») особо не смотрю. Возможно, буду смотреть мэйджор в Шанхае, основную стадию. Смотрят когда? Когда у тебя хорошая организация и ты понимаешь, что этого игрока ты сможешь купить, либо просто скаутишь. Поэтому сейчас смысла нет следить. У меня есть состав, за которым надо наблюдать. Если будет свободное время, то буду включать какие-то интересные матчи, но это больше для молодых игроков, которые должны смотреть за мастерами и чему-то учиться у них.

Условно, это как я сейчас включу Лигу чемпионов и буду следить за Доку (футболист «Манчестер Сити» – Прим. «Чемпионата»), так как это игрок моей позиции. Наблюдаю, как он играет, что-то делает. Это обучение. Несмотря на то, сколько мне лет и чего я добился, это необходимо делать, — приводит слова Бакаева Metaratings.

В нынешнем сезоне в активе 25-летнего полузащитника 11 матчей за «Акрон» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами.