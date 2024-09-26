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Миралем Пьянич раскрыл детали разговора с Марко Николичем перед переходом в ЦСКА

Миралем Пьянич раскрыл детали разговора с Марко Николичем перед переходом в ЦСКА
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Новичок ЦСКА Миралем Пьянич поделился подробностями разговора с главным тренером команды Марко Николичем перед трансфером.

«Пару дней назад у нас с главным тренером Марко Николичем состоялся большой разговор о клубе. Его видение ЦСКА очень амбициозное. Для меня его цели и амбиции были крайне важны, и они прояснились именно во время нашего диалога. Думаю, вместе нас ждут великие дела.

Я согласен с видением Марко: с тем, как он хочет использовать меня на поле, и с тем, что я могу дать команде. Я опытный игрок, но обычный парень в раздевалке, который готов что-то подсказывать товарищам по команде. Мои амбиции — всегда стараться вместе побеждать. С первого до последнего дня в клубе я буду биться изо всех сил, чтобы помочь клубу завоевать трофеи», — приводит слова Пьянича пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Зарплата опытного полузащитника составит € 1 млн в год. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов.

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