16-летний уроженец Дагестана Ибрагимов оформил хет-трик за «МЮ» U17 в ворота «Ливерпуля»

16-летний крайний нападающий молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов забил три гола в ворота сверстников из «Ливерпуля» (5:2). Кроме того, футболист «красных дьяволов» отметился двумя результативными передачами в этой встрече.

16-летний нападающий родился в Дагестане, но уже продолжительное время выступает в Англии за «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023 года Амир дебютировал в составе сборной Англии U15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2), проведя на поле 60 минут.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Англии U18 футболист принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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